رفع إنتاج حقل الناصرية لـ90 ألف برميل يومياً وخطط لحفر 20 بئراً جديداً

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت شركة نفط ذي قار، يوم الثلاثاء، تحقيق قفزة نوعية في معدلات الإنتاج النفطي في حقل الناصرية النفطي، حيث ارتفع الإنتاج لأول مرة من 52 ألف برميل يوميًا إلى 90 ألف برميل يوميًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني من النفط الخام ودعم خطط وزارة النفط لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وقال معاون مدير شؤون الإنتاج في الشركة، رشيد شرهان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الارتفاع في الإنتاج جاء نتيجة جهود فنية وهندسية متواصلة، شملت تطوير البنى التحتية للحقول النفطية، وتحسين كفاءة الآبار العاملة، فضلًا عن إدخال تقنيات حديثة أسهمت في رفع معدلات الإنتاج".

وبيّن شرهان، أن "شركة نفط ذي قار باشرت كذلك بـحفر بئر استكشافية جديدة في حقل أبو الخيمة النفطي، إلى جانب حفر بئر نفطي في حقل البطحاء ضمن الرقعة الاستكشافية، بهدف تقييم المكامن النفطية وزيادة الاحتياطيات، بما يضمن استدامة الإنتاج على المدى المتوسط والبعيد".

وأضاف أن "الشركة وضعت خطة طموحة لحفر 20 بئرًا نفطيًا خلال المرحلة المقبلة، موزعة بواقع 10 آبار في حقل الصبة النفطي و10 آبار في حقل الناصرية النفطي"، مبينًا أن "هذه الخطة تأتي ضمن برنامج تطويري شامل يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقول وتلبية الطلب المتزايد على النفط الخام".

وفي ما يتعلق بالغاز المصاحب، أكد شرهان، أن "شركة نفط ذي قار تعمل على استغلال جميع كميات الغاز المصاحب المنتجة، وعدم هدرها، من خلال مشاريع تهدف إلى جمع ومعالجة الغاز ورفد الشبكة الوطنية به"، مشيرًا إلى أن "رفع إنتاج الغاز المصاحب يسهم بشكل مباشر في دعم منظومة إنتاج النفط الخام والغاز وتقليل عمليات الحرق".

وأشار معاون مدير شؤون الإنتاج، إلى أن "الشركة تسعى، بالتنسيق مع وزارة النفط والجهات ذات العلاقة، إلى تطوير مشاريع استثمار الغاز المصاحب، بما ينسجم مع الخطط الوطنية لتعظيم الموارد وتقليل الاستيراد، فضلًا عن دعم قطاع الطاقة الكهربائية والقطاعات الصناعية الأخرى".

وخلص شرهان، إلى أن "هذه الإنجازات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الحقول النفطية في محافظة ذي قار، وتعزيز دورها في رفد الاقتصاد الوطني"، لافتًا إلى أن "الشركة مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق الاستفادة القصوى من الثروة النفطية والغازية في البلاد".