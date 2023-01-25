رفع معدل كميات الغاز من حقل الزبير النفطي إلى مليون قدم مكعب قياسي باليوم

شفق نيوز/ أكد مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي، يوم الأربعاء، حرص وزارة النفط على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب من الحقول النفطية المنتجة ، والعمل على استثمار جميع الكميات المتاحة.

وقال عبد الباقي في بيان اليوم، إن اجتماع الادارة المشتركة مع شركة غاز البصرة كان قد قرر رفع معدل الكميات المستثمرة في حقل الزبير النفطي من (35 مقمق) باليوم الى (147 مقمق) مليون قدم مكعب قياسي .

كما اشار الى زيادة عدد كابسات محطة حمار مشرف في الحقل المذكور الى (11) كابسة باضافة خمس كابسات جديدة .

يذكر ان شركة غاز البصرة تقوم بإستثمار الغاز المصاحب من (4 ) حقول نفطية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.