رفع الحظر عن نقل المواشي والعجول بين المحافظات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء، عن رفع الحظر والتشديد المفروض على نقل المواشي بين المحافظات العراقية، إلا أنها وضعت شرطاً للسماح بذلك.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا الى موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد، وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بتسهيل عملية تنقل المواشي والعجول في السيطرات الامنية بين المحافظات كافة، بما فيها محافظات اقليم كوردستان".

وأكد الخفاجي، بحسب البيان، ان "السماح بنقل المواشي والعجول يجب أن يكون مصحوباً بشهادة صحية من الجهات البيطرية في المحافظة التي يتم النقل تؤكد سلامة المواشي والعجول من الأمراض حفاظا على الصحة العامة".

ودعا السيطرات والاجهزة الامنية كافة الى "العمل بهذا القرار وتطبيق مضمونه".

ويأتي هذا القرار من أجل عملية التكامل الاقتصادي بين المحافظات من حيث وفرة هذه المواشي بغية استقرار اسعارها للمواطنين.