رغم نموه .. حجم التبادل التجاري بين العراق وموريتانيا لا يتجاوز 60 ألف دولار

شفق نيوز - بغداد

أفاد موقع "trade map"، الذي يوفر خريطة التجارة للدول من الصادرات والواردات، أن حجم التبادل التجاري بين العراق ومورتانيا لا يتعدى 55 ألف دولار خلال العام الماضي.

وجاء في إحصائية للموقع، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "التبادل التجاري بين العراق والبرازيل بلغ خلال العام 2024 مقدار 51 ألف دولار".

وأضاف أن "موريتانيا صدرت الى العراق الاسماك المجمدة بمقدار 82 طنا بقيمة بلغت 51 ألف دولار"، مشيرة إلى أن "النمو السنوي في القيمة ما بين سنة 2020 إلى سنة 2024 بلغت 49%".

وأشار الموقع إلى أن "العراق لم يصدر اي كمية من السلع والبضائع الى موريتانيا خلال العام الماضي".

وبالتزامن وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت، أعمال اللجنة العراقية – الموريتانية المشتركة لتوقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية بين البلدين.

وخلال انطلاق أعمال اللجنة أشار وزير الثقافة والفنون والعلاقات والاتصال الموريتاني الحسين ولد مدو في تصريح لوكالة شفق نيوز، الى تطلع بلاده إلى "زيادة التعاون في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص، مستفيدين من الأمن والاستقرار والانفتاح الذي يشهده العراق".

وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الموريتانية تفتح ذراعيها أمام المستثمرين العراقيين للدخول في مشاريع الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة التي حقق العراق فيها نجاحاً في الآونة الأخيرة".