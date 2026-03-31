رغم مكاسبه اليومية.. الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2008

ارتفعت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بدعم آمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط، بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على إنهاء الحملة العسكرية ضد إيران.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 1.5% إلى 4578.89 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.2% لتسجل 4611.30 دولارًا، مدعومة بتراجع الدولار.

ورغم هذا الارتفاع، يتجه الذهب لتسجيل خسارة شهرية تتجاوز 13% خلال مارس، وهي الأكبر منذ عام 2008، مع تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

في السياق ذاته، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي يتجه لاتباع نهج “الانتظار والترقب” لتقييم تأثير الحرب والتضخم، فيما استبعدت الأسواق إلى حد كبير أي خفض للفائدة خلال 2026.

وبالتوازي، ارتفعت أسعار المعادن الأخرى، إذ صعدت الفضة بنسبة 3.3% إلى 72.27 دولارًا، والبلاتين بنحو 1% إلى 1916.77 دولارًا، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1437.76 دولارًا للأونصة.