رغم مشاكل سابقة.. العراق يستورد أدوية فرنسية بأكثر من 60 مليون دولار في 2023

شفق نيوز/ بلغت استيرادات العراق للأدوية من فرنسا أكثر من 60 مليون دولار خلال العام الماضي 2023، وفقاً لموقع خريطة التجارة المتخصص في توفير بيانات حول الصادرات والواردات الدولية.

ووفقاً للإحصائيات المتوفرة على الموقع، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد استورد العراق الأدوية من فرنسا بقيمة 61 مليون و184 ألف دولار، مما يمثل 4% من إجمالي واردات الأدوية.

وشملت الاستيرادات الأدوية المكونة من منتجات مخلوطة وغير مخلوطة للاستخدامات العلاجية بكمية 487 طناً بقيمة 54 مليون و338 ألف دولار، بينما استورد العراق كميات من الدم البشري للاستخدامات العلاجية بقيمة 6 ملايين و 665 ألف دولار.

كما استورد المستحضرات والمنتجات الصيدلانية بكمية 2 طن بقيمة 286 ألف دولار، بالإضافة إلى الحشوة والشاش والضمادات والضمادات اللاصقة بقيمة 7 آلاف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن مرض "الإيدز" ظهر في العراق لأول مرة عام 1986 نتيجة تلقي عدد من المواطنين المصابين بنزف الدم الوراثي للعامل الثامن المستورد من فرنسا، والذي كان ملوثاً بالفيروس، مما أدى إلى إصابة 286 شخصاً.

كما رفعت وزارة الخارجية العراقية في عام 2014 دعوى قضائية ضد شركة فرنسية بتهمة تصدير مشتقات دم ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" إلى العراق في عام 1986.