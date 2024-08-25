رغم مرض "نيوكاسل".. العراق يزيد مشترياته من الدجاج البرازيلي

شفق نيوز/ شهدت صادرات لحوم الدجاج البرازيلية إلى العراق نمواً ملحوظاً بنسبة 118.6% في شهر تموز/يوليو 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، فقد ارتفعت كمية الصادرات إلى العراق إلى 15.3 ألف طن، على الرغم من تسجيل حالة واحدة لمرض "نيوكاسل" في ولاية ريو غراندي دو سول.

في الوقت الذي سجلت فيه واردات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة انخفاضاً، حافظت الصادرات البرازيلية على نموها بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية.

وأشار ريكاردو سانتين، رئيس الرابطة، إلى أن الأداء الجيد في تموز/يوليو ساعد في استعادة مستويات التصدير المسجلة في عام 2023، معرباً عن تفاؤله بزيادة الصادرات في الأشهر المقبلة نظراً للطلب الدولي المرتفع.

تجدر الإشارة إلى أن الحظر الذي فرض على بعض الأسواق بسبب حالة مرض "نيوكاسل" كان نتيجة لحالة منفردة تم تسجيلها في ولاية ريو غراندي دو سول، وتم رفعه بسرعة بفضل الجهود الحكومية.

وأكد سانتين أن الحظر لم يؤثر بشكل كبير على الأداء العام للصادرات.

وتعد الصين واليابان والإمارات وجنوب إفريقيا والسعودية والمكسيك والفلبين والاتحاد الأوروبي والعراق وكوريا الجنوبية من أبرز الوجهات الرئيسية لصادرات لحوم الدجاج البرازيلية.

ويظهر مرض "نيوكاسل" على شكل أعراض تنفسية وعصبية وإسهال، وينتقل عبر الاتصال المباشر مع الطيور المصابة أو الإفرازات الناتجة عنها، أو عن طريق الماء الملوث، مع فترة حضانة تتراوح من أربعة إلى ستة أيام وقد تستمر حتى 15 يوماً.