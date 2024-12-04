رغم قلة مناسيب دجلة والفرات.. بدء موسم جني العنبر والياسمين في العراق

شفق نيوز/ يبدأ في العراق موسم جني أرز العنبر والياسمين لهذا العام وسط تحديات مائية كبيرة، حيث بدأت الفلاحون هذا الشهر بحصاد الأرز بنوعيه المميزين، وسط آمال بزيادة الإنتاج المحلي رغم قلة مناسيب نهري دجلة والفرات.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية محمد الخزاعي في تصريح لوكالة شفق نيوز، فإن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الأرز وزراعته في المحافظات المنتجة، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد أوقفت زراعة الأرز في العامين الماضيين باستثناء مساحات قليلة لإنتاج البذور.

وأوضح الخزاعي، أن خطة وزارة الزراعة لهذا العام تشمل زراعة 150 ألف دونم موزعة بين المحافظات المنتجة مثل النجف والديوانية وكربلاء وميسان وواسط وذي قار، بالإضافة إلى المساحات المزروعة خارج الخطة والتي تصل إلى 150 ألف دونم أخرى.

وأكد الخزاعي أن الحكومة حددت أسعار شراء الأرز العراقي لهذا الموسم، حيث بلغ سعر الطن الواحد من رز العنبر مليون وخمسين ألف دينار عراقي، بينما بلغ سعر رز الياسمين 950 ألف دينار لكل طن.

وتبدأ زراعة الأرز في العراق عادة في يونيو/حزيران وتستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تتم زراعة مختلف الأنواع من الأرز، أبرزها "العنبر" الذي يتميز برائحته ونكهته الفريدة.

ويواجه العراق تحديات مائية كبيرة في السنوات الأخيرة، بسبب السدود التي أقامتها تركيا وإيران على روافد الأنهار، إلى جانب قلة هطول الأمطار.

وفي تصريح لعضو الجمعيات الفلاحية العراقية محمود أحمد لوكالة شفق نيوز، أشار إلى أن إنتاج الأرز هذا العام يعتبر من أفضل المواسم، حيث تم توفير مياه الري اللازمة، رغم تأثير انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات على الإنتاج.

ومع ذلك، بحسب أحمد، فإن الإنتاج المحلي لا يسد حاجة السوق العراقية التي تقدر بحوالي 1.5 مليون طن سنوياً.

وبلغ إنتاج العراق من الأرز عام 2022 نحو 11 ألف طن فقط، بانخفاض يتجاوز 97% مقارنة بعام 2021 الذي سجل إنتاج أكثر من 422 ألف طن.

وتقول سراب أحمد (ربة بيت) لوكالة شفق نيوز، إن الأرز هو الطبق الرئيسي في معظم الموائد العراقية اليومية، وأن الأرز العراقي، خاصة العنبر والياسمين، يتميز بجودة وطعمه الفريد، لكن قلة الإنتاج المحلي جعل الكثير من العوائل تضطر إلى شراء الأرز الهندي أو البسمتي لتعويض النقص.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية ارتفاع صادرات الأرز الهندي بنسبة 5.27% من أبريل/ نيسان إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ما يعكس زيادة الطلب العالمي على الأرز، بما في ذلك من قبل العراق، الذي يعد أحد أبرز مشتري الأرز الهندي.

في السياق العالمي، تعتبر الهند من أكبر الدول المصدرة للأرز، وتحتل العراق المرتبة السادسة عالمياً من حيث استيراد الأرز، حيث يبلغ حجم استيراده حوالي 1.11 مليار دولار، ما يمثل نحو 3.4% من الاستيراد العالمي للأرز.