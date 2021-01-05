رغم إعلان الصرف.. متقاعدون لم يستلموا رواتبهم

شفق نيوز/ أفاد أحد أصحاب المنافذ الالكترونية لصرف رواتب المتقاعدين، يوم الثلاثاء، بأن جزءاً من المتقاعدين المدنيين والعسكريين لم يستلموا رواتبهم.

وقال رحيم الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "مصرف الرافدين أعلن في الساعة الثانية ظهرا المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين عبر المنافذ الالكترونية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك".

واضاف ان "المنافذ تسلمت إشعارا بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين الحاملين لبطاقة ماستر كارد في الساعة الرابعة عصرا، وفي الساعة السادسة من مساء اليوم تم استلام إشعار بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين أيضا لحاملي بطاقة ماستر كارد".

وبين الساعدي، أن" مصرف الرافدين لغاية الآن لم يصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الحاملين لبطاقة كي كارد"، لافتا إلى إن "هذه الشريحة تمثل الجزء الأكبر من المتقاعدين وأغلبهم من كبار السن".