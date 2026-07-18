رغم صعود الدولار.. استقرار أسعار الذهب في العراق وعيار 21 يسجل 862 ألف دينار

شفق نيوز - بغداد/ وأربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم السبت، استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد وأربيل وسط ارتفاع سعر صرف الدولار مع انطلاق التداولات الصباحية ببداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 862 ألف دينار، وسعر الشراء 858 الفاً، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 832 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 828 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 860 ألفاً و870 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 830 ألفاً و840 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 915 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 874 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 749 ألف دينار.

وجاء هذا التراجع في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم السبت، في بورصات بغداد وأربيل؛ حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 153,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 153,000 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.