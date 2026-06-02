رغم صعودهما.. خاما البصرة بين الأقل سعراً في سلة "أوبك"

أظهرت بيانات أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، أن خامي البصرة الثقيل والمتوسط ما زالا من بين أقل الخامات سعراً ضمن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، على الرغم من تسجيلهما ارتفاعاً ملحوظاً في التداولات الأخيرة.

وارتفع خام البصرة الثقيل بمقدار 2.48 دولار، أي بنسبة 3.75 بالمئة، ليبلغ 68.55 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام البصرة المتوسط إلى 70.65 دولاراً للبرميل، بنسبة صعود بلغت 3.64 بالمئة.

وبالمقارنة مع خامات الدول الأعضاء في المنظمة، جاءت أسعار الخام العراقي عند مستويات أدنى من نظيراتها؛ إذ سجل الخام العربي الخفيف السعودي 103.62 دولارات للبرميل، والعربي الفائق الخفيف 104.12 دولارات، في حين بلغ مزيج الكويت التصديري 117.51 دولاراً للبرميل. كما سجل الخام الإيراني الخفيف 90.04 دولاراً للبرميل، ومزيج إيران الثقيل 88.14 دولاراً، بينما استقر خام مربان الإماراتي عند 94.43 دولاراً للبرميل.

ويعود هذا التفاوت السعري للخامين العراقيين مقارنة ببعض الخامات الإقليمية الأخرى، إلى الآلية المعتمدة في التسعير والتي ترتكز على جودة الخام، وكثافته النوعية، ونسبة الكبريت فيه، فضلاً عن سياسة الخصومات السعرية التنافسية التي تعتمدها شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للحفاظ على حصتها السوقية الاستراتيجية في الأسواق العالمية وخصوصاً الآسيوية.