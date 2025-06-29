رغم شح المياه.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي في 6 محاصيل ويصدر الفائض

شفق نيوز - بغداد

أكد وكيل وزير الزراعة مهدي سهر، يوم الاحد، أن العراق تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية الأساسية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي، ومنها شح المياه وقلة الإيرادات المائية والتغيرات المناخية.

وقال سهر، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يمتلك وفرة كبيرة من المواد الزراعية، حيث وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في محاصيل الطماطم، والباذنجان، والخيار، والرقي، والبطيخ، والبطاطا"، مشيراً إلى أن "هذه الوفرة أسهمت في منع استيراد هذه المنتجات من الخارج، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويحمي المنتج المحلي".

وأضاف سهر أن "المنتوج المحلي يغطي احتياجات السوق العراقية بشكل كامل، كما بدأت الوزارة بتصدير فائض الإنتاج إلى الخارج، لاسيما محصولي البطاطا والطماطم".

ولفت وكيل وزير الزراعة إلى أن "هذه الإنجازات تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها القطاع الزراعي، لكنها تؤكد قدرة الفلاح العراقي على التحدي وتحقيق الأمن الغذائي للبلد".