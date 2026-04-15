رغم حصار هرمز.. ناقلات عملاقة تقصد موانئ البصرة وخام العراق يتدفق للأسواق

تواصل ناقلات نفط عملاقة رحلاتها نحو الموانئ العراقية لتحميل شحنات الخام، رغم تصاعد التوترات في مضيق هرمز وإطباق الحصار الأميركي على السفن المرتبطة بإيران، في مؤشر يعكس استمرارية الطلب العالمي على النفط العراقي وضمان أمن إمداداته.

وأظهرت بيانات ملاحية من شركة "Kpler" الدولية لتعقب السفن، أن ناقلة النفط العملاقة "أليشيا" -المدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية- دخلت مياه الخليج ومن المتوقع رسوها في العراق خلال الأيام القادمة.

وفي السياق ذاته، رُصدت الناقلة "أجيوس فانوريوس 1" وهي تشق طريقها نحو البصرة لتحميل شحنة من "خام البصرة" مخصصة لمصفاة في فيتنام.

وفي المقابل، كشفت البيانات عن فشل الناقلة "ريتش ستاري" في تجاوز الحصار الأميركي المفروض على السفن التي سبق لها الرسو في الموانئ الإيرانية؛ مما اضطرها للعودة إلى مضيق هرمز بعد يوم واحد من محاولة مغادرة الخليج.

ويأتي هذا الارتباك الملاحي في أعقاب إعلان واشنطن فرض حصار بحري شامل على طهران، مما أدى إلى تقييد حاد في حركة السفن؛ حيث لم تتمكن ناقلات مرتبطة بالجانب الإيراني من عبور المضيق خلال الساعات الماضية، واضطر بعضها للعودة إلى نقاط انطلاقه.

وتسببت هذه الإجراءات في انحسار ملحوظ بحركة الشحن عبر مضيق هرمز -الشريان الطاقوي الأهم عالمياً- وسط حالة من الترقب والحذر تسود أسواق الطاقة العالمية بانتظار مآلات التصعيد الراهن.