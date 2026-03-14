رغم توقفه.. خام البصرة يتجاوز 114 دولاراً وينهي الأسبوع على مكاسب كبيرة

2026-03-14T06:08:06+00:00

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على مكاسب كبيرة بأكثر من 30% خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 8.83 دولارات ليصل إلى 112.82 دولاراً للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 30.20 دولاراً، أي ما يعادل 36.6%.

كما ارتفع خام البصرة المتوسط في ختام الجلسة بمقدار 8.83 دولارات ليبلغ 114.77 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية قدرها 30.20 دولاراً، أو ما يعادل 35.7%.

وارتفعت أسعار النفط،  مسجلةً مكاسب أسبوعية، إذ طغت الاضطرابات في المنطقة على إجراءات وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة لتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، مع دخول الحرب الأميركية الإيرانية أسبوعها الثالث.

