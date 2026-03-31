رغم تهدئة ترمب.. أسعار خام البصرة تسجل قفزة بـ 6 دولارات للبرميل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، قفزة تجاوزت 6%، في مفارقة لافتة للمسار النزولي للأسواق العالمية التي تأثرت بتقارير التهدئة الأمريكية - الإيرانية.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 6.33 دولارات بما يعادل 6.02%، ليصل إلى 111.43 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت خام البصرة المتوسط بمقدار 6.33 دولارات أيضاً بنسبة 5.91% ليبلغ 113.53 دولاراً للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، بنحو 1% خلال التداولات الآسيوية، بعد تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على إنهاء حملته العسكرية ضد إيران.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تسعر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط سعر خامي خام دبي وخام عُمان، من خلال جمع السعرين و قسمتهما على اثنين.

أما الشحنات المتجهة إلى أوروبا، فتسعر بالاستناد إلى خام برنت، مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق.

في حين يتم تسعير الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، أيضاً بعلاوة أو خصم.