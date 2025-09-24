رغم تعقيد إجراءات "الفيزا".. العراق يتصدر السياحة العربية إلى تركيا

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الأربعاء، أن العراق جاء بالمرتبة الاولى في أعداد السياح العرب خلال شهر آب من العام الحالي.

وذكرت الوزارة، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان العراق جاء بالمرتبة الاولى من الدول العربية في عدد السياح خلال شهر أغسطس/ آب من العام 2025 حيث بلغ أعداد السائحين 140 ألفا و 441 شخصاً، في حين جاءت السعودية بالمرتبة الثانية بـ 139 ألفاً و 686 سائحاً، وجاءت الكويت ثالثا 43 ألف و422 سائحا.

وفي المرتبة الرابعة، وبحسب الاحصائية، فقد جاء الاردن بـ 42 الف و293 سائحاً، من ثم الجزائر خامسا بـ 41 الف و 727 سائحاً، ولبنان سادسا بـ 34 ألف سائح.

وتابعت أن المغرب جاءت سابعا مع 31 ألف سائح، ومصر ثامنا بـ 22 أف سائح، وليبيا ثامناً بـ 19 ألف سائح.

ويأتي ذلك رغم الإجراءات المعقدة التي تفرضها تركيا على العراقيين، إذ كانت تمنح الفيزا السياحية مجانًا عند الوصول إلى المطارات والمنافذ قبل أعوام، فيما أصبحت الآن تتطلب تقديم مستندات ودفع الرسوم مسبقًا، يليها إجراء مقابلة تُصدر بعدها القرارات بالرفض أو المنع قبل السفر.

كما تتراوح تكلفة التأشيرة السياحية للعراقيين إلى تركيا من 130 دولاراً إلى 200 دولار وتختلف التكلفة حسب مدة الإقامة فيها.