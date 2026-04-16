رغم تراجع الأسعار.. خاما البصرة يواصلان التفوق على نفوط الخليج

سجلت أسعار النفط العراقي انخفاضاً ملحوظاً، يوم الخميس، إلا أن خامي البصرة الثقيل والمتوسط حافظا على أعلى سعراً بين خامات الدول الخليجية، في ظل تباين أداء أسواق الطاقة العالمية.

ووفقاً لبيانات السوق، انخفض خام البصرة الثقيل بمقدار 3.46 دولارات، بما يعادل 2.93%، ليصل إلى 114.45 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام البصرة المتوسط بالقيمة نفسها وبنسبة 2.88%، ليبلغ 116.55 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا الانخفاض، واصلت الأسعار العراقية تفوقها على نظيراتها في المنطقة، حيث تراجع الخام الخفيف السعودي إلى 112.27 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام شاهين القطري 100.28 دولاراً، وخام الكويت 103.54 دولاراً، في حين بلغ خام مربان الإماراتي 100.85 دولاراً، وسجل خام إيران الخفيف 98.87 دولاراً، ما يعكس استمرار تقدم خامي البصرة خلال تداولات اليوم.

ويعتمد العراق في تسعير نفطه الخام على وجهة التصدير، إذ تُسعّر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط خامي دبي وعُمان، عبر جمع السعرين وقسمتهما على اثنين، بينما تُسعّر الصادرات إلى أوروبا بالاستناد إلى خام برنت مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق، في حين تُحدد أسعار الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على خام غرب تكساس الوسيط، أيضاً بعلاوة أو خصم وفقاً لمتغيرات السوق.