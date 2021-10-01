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رغم تراجع الأسعار برنت فوق 78 دولاراً والنفط يسجل ارتفاعا اسبوعياً طفيفياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-01T07:14:13+0000
رغم تراجع الأسعار برنت فوق 78 دولاراً والنفط يسجل ارتفاعا اسبوعياً طفيفياً

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة على أمل أن تحالف موردي أوبك + قد يكثف زيادة مخططة في الإنتاج لتخفيف مخاوف الإمدادات ، مع ارتفاع أسعار الغاز الذي يحفز منتجي الطاقة على التحول من الغاز إلى النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا ، أو ما يعادل 0.2٪ ، إلى 78.19 دولارًا للبرميل، لكنها ما زالت تتجه نحو ارتفاع طفيف على مدار الأسبوع ، مسجلةً للأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) 15 سنتًا إلى 74.88 دولارًا للبرميل ، على الرغم من أن العقد ظل في طريقه لتسجيل الأسبوع السادس على التوالي من الارتفاعات.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، المعروفين معًا باسم أوبك + ، يوم الاثنين ، حيث سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل لكل برميل. اليوم (برميل في اليوم) في نوفمبر وديسمبر.

وقالت أربعة مصادر في أوبك + إن إضافة المزيد من النفط ينظر إليه على أنه سيناريو ، دون إعطاء تفاصيل عن الكميات أو التواريخ ، على خلفية تحوم النفط بالقرب من أعلى مستوى في ثلاث سنوات والضغط من المستهلكين لمزيد من الإمدادات.

مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم ، تحول منتجو الطاقة إلى زيت الوقود أو الديزل بدلاً من الغاز ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. بدأت المولدات في باكستان وبنغلاديش والشرق الأوسط بالفعل في تحويل الوقود.

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