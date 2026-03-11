خام البصرة ثابت فوق 90 دولاراً للبرميل رغم تراجع النفط عالميا
شفق نيوز - بغداد
انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وسجل خام البصرة الثقيل انخفاضا قدره 8.25 دولارات بما يعادل 8.28%، ليصل إلى 91.96 دولارا للبرميل. كما انخفض خام البصرة المتوسط بمقدار 8.91 دولارات أيضاً بنسبة 8.8% ليبلغ 93.91 دولاراً للبرميل.
وانخفضت أسعار النفط بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الوكالة الدولية للطاقة اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها لخفض أسعار الخام التي ارتفعت وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
فيما سجل خام برنت 87.57 دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الأمريكي 83.08 دولاراً.