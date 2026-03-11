خام البصرة ثابت فوق 90 دولاراً للبرميل رغم تراجع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل انخفاضا قدره 8.25 دولارات بما يعادل 8.28%، ليصل إلى 91.96 دولارا للبرميل. كما انخفض خام البصرة المتوسط بمقدار 8.91 دولارات أيضاً بنسبة 8.8% ليبلغ 93.91 دولاراً للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط بعد ‌أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال ​بأن الوكالة ​الدولية للطاقة اقترحت أكبر ⁠عملية سحب ​من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية ​في تاريخها لخفض أسعار الخام التي ارتفعت ​وسط الحرب ​بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

فيما سجل خام برنت ​87.57 ⁠دولاراً للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الأمريكي 83.08 دولاراً.