رغم تراجع النفط عالمياً.. خاما العراق ينخفضان لكنهما يبقيان عند مستويات أعلى من معظم خامات الخليج

تراجعت أسعار الخام العراقي، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أنها واصلت التداول عند مستويات مرتفعة وتفوقت على عدد من الخامات الخليجية.

وبحسب بيانات التداول، انخفض خام برنت العالمي إلى 110.79 دولارات للبرميل بتراجع 0.49 دولار، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 103.83 دولارات منخفضاً 0.32 دولار.

وفي العراق، تراجع سعر خام البصرة الثقيل إلى 107.61 دولارات للبرميل بانخفاض 1.39 دولار أو 1.28%، كما انخفض خام البصرة المتوسط إلى 109.71 دولارات للبرميل بتراجع 1.39 دولار أو 1.25%.

ورغم هذا التراجع، بقيت الخامات العراقية عند مستويات مرتفعة مقارنة بعدد من خامات الخليج، إذ تفوق خام البصرة الثقيل على خام دبي البالغ 104.40 دولارات، وخام داس الإماراتي عند 105.63 دولارات، وخام قطر البري الذي سجل 105.38 دولارات للبرميل.

كما جاء خام البصرة المتوسط قريباً من مستويات بعض الخامات الخليجية الأعلى سعراً، متجاوزاً خام Upper Zakum الإماراتي البالغ 106.88 دولارات، فيما بقي أدنى من خامات سعودية مثل العربي الخفيف الذي سجل 117.69 دولاراً للبرميل.