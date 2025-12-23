رغم تراجع النفط .. أسعار خام البصرة ترتفع لأكثر من 2%

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، لأكثر من 2% بعد أن شهد الأسبوع الماضي انخفاضا في اسعارها.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.35 دولار بما يعادل 2.40%‎‎ ليصل الى 57.72 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 1.35 دولار بما يعادل 2.29% ليصل 60.27 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع ترقب السوق لمخاطر الامدادات بعد استهداف أوكرانيا لناقلات النفط الروسية و والحصار الامريكي على فنزويلا في حين قرر الرئيس الأمريكي بيع النفط الفنزويلي التي استولت عليها امريكا.