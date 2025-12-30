رغم تراجع النفط .. ارتفاع طفيف بأسعار خامي البصرة

2025-12-30T06:19:52+00:00

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء ، بالرغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 15 سنتا بما يعادل 0.26%‎‎ ليصل الى 58.65 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 15 سنتا بما يعادل 0.25% ليصل 61.20 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط ، بعد أن سجلت مكاسب تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، في ظل حالة من القلق في الأسواق بسبب تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وما قد يترتب عليها من مخاطر محتملة على إمدادات الطاقة العالمية.

