رغم تراجعه.. خام البصرة ينهي الأسبوع على مكاسب

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على مكاسب خلال الأسبوع الماضي.

وانخفض خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 13.60 دولارا ليصل إلى 121.73 دولاراً للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.36 دولارا، أي ما يعادل 1.13.%.

كما تراجع خام البصرة المتوسط في ختام الجلسة بمقدار 13.60 دولارا ليبلغ 123.83 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية قدرها 1.36 دولارا، أو ما يعادل 1.11%.

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، حيث قلصت مكاسبها الأسبوعية، بعد ورود أنباء تفيد بأن إيران أرسلت أحدث ⁠مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين أمس، وسط استمرار إغلاق طهران لمضيق هرمز وعرقلة البحرية الأميركية لتصدير النفط الخام الإيراني.

ويعتمد تسعير النفط العراقي على وجهة التصدير، إذ تسعر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط سعر خامي خام دبي وخام عُمان، من خلال جمع السعرين وقسمتهما على اثنين.

أما الشحنات المتجهة إلى أوروبا، فتسعر بالاستناد إلى خام برنت، مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق.

في حين يتم تسعير الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، أيضاً بعلاوة أو خصم.