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رغم تراجعه النفط يبقى بالقرب من 70 دولارًا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-12T07:31:53+0000
رغم تراجعه النفط يبقى بالقرب من 70 دولارًا

شفق نيوز/تراجعت أسعار خام برنت يوم الجمعة ، لكنها حامت بالقرب من 70 دولارًا للبرميل حيث أدت تخفيضات الإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين إلى تقييد العرض ، مع وجود تفاؤل بشأن تعافي الطلب على المورد في النصف الثاني من العام مما يوفر الدعم أيضًا. 

و تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 11 سنتًا أو 0.2٪ إلى 69.52 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0403 بتوقيت غرينتش بينما تراجعت العقود الأمريكية. وكان خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل عند 65.83 دولارًا للبرميل ، بانخفاض 19 سنتًا ، أو 0.3٪.

ويمضي برنت في اتجاه تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثامن بعد أن لامس أعلى مستوى في 13 شهرًا يوم الاثنين في أعقاب الهجمات على منشآت نفطية سعودية.

وتعززت المعنويات أيضًا من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المجموعة المعروفة باسم أوبك + ، في وقت سابق هذا الشهر بإجراء تخفيضات الإنتاج إلى حد كبير في أبريل.

وكان المستثمرون يضخون الأموال في سلع مثل النفط مع توقعات بانتعاش الطلب في النصف الثاني من العام مع نمو الاقتصاد العالمي ، في حين أن الانتشار الواسع للقاحات ضد جائحة COVID-19 يسمح لمزيد من الناس بالسفر هذا الصيف.

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