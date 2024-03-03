رغم تراجعها .. مبيعات البنك المركزي العراقي فوق 200 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، اليوم الاحد ، لتصل الى 216 مليون دولار مقارنتا بيوم الخميس الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 216 مليونا و 98 الفا و544 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 177 مليونا و 878 الفا و 544 دولارا مرتفعة بنسبة 79% ، عن المبيعات النقدية البالغة 38 مليونا و 220 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 57 شركة.