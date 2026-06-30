رغم تراجعها في 5 أشهر.. العراق يحافظ على المرتبة السابعة في قائمة الصادرات التركية

شفق نيوز- بغداد/أنقرة

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، تراجع الصادرات التركية إلى العراق خلال شهر أيار/ مايو الماضي بنسبة 26.5% على أساس سنوي، ليحافظ العراق رغم ذلك على المرتبة السابعة بين أكبر الأسواق المستوردة للبضائع التركية.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغت قيمة الصادرات التركية إلى العراق 821.3 مليون دولار في أيار 2026، مقارنة بمليار و118 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2025، في حين تراجعت حصة العراق من إجمالي الصادرات التركية من 4.5% إلى 3.7%.

كما بينت الإحصاءات الرسمية أن إجمالي الصادرات التركية إلى البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي (من كانون الثاني إلى أيار) سجل 3.977 مليارات دولار، مقابل 4.870 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً إجمالياً بنسبة 18.3%.

ورغم هذا الهبوط، حافظ العراق على مكانته بالمرتبة السابعة ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة للصادرات التركية، مستقراً بعد كل من ألمانيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.