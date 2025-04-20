رغم تراجعها .. صادرات نفط العراق إلى أمريكا تتجاوز السعودية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية تجاوزت صادرات السعودية للولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.086 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 242 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.328 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت حيث بلغت معدل 136 ألف برميل يوميا منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات فيها معدل 167 ألف برميل يوميا، الا انها ايضا تجاوزت فيها الصادرات السعودية النفطية لأمريكا التي بلغت معدل 69 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.525 ملايين برميل يوميا، تليها كولومبيا بمعدل 341 ألف برميل يوميا، تلتها المكسيك بمتوسط 278 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 233 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بمعدل 207 آلاف برميل يومياً، ومن فنزويلا كانت بمعدل 136 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 105 آلاف برميل، ومن ليبيا معدل 56 ألف برميل يوميا". .