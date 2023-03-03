رغم تراجعها .. أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التجارة المبكرة، يوم الجمعة ، لكنها كانت على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب بنسبة 2 ٪ تقريبًا للأسبوع ، حيث تعوض انتعاش نشاط المصنع في الصين المتزايدة بشأن ارتفاع أسهم الخام الأمريكية ورفع الأسعار المحتملة في أوروبا.

وانخفضت العقود الآجلة الخام برنت 39 سنتًا ، أو 0.5 ٪ ، إلى 84.36 دولارا للبرميل في 0147 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الوسيطة في الولايات المتحدة في غرب تكساس (WTI) عن 41 سنتًا ، أو 0.5 ٪ ، عند 77.75 دولارا للبرميل.

على الرغم من الانفتاح في الأسفل يوم الجمعة ، ارتفع برنت بنحو 1.6 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، في مساره لأسبوع ثانٍ على التوالي من المكاسب ، في حين أن WTI قد قفز حوالي 2 ٪ ، انتعش من خسارة صغيرة في الأسبوع السابق على أمل النمو القوي في الوقود الطلب في الصين ، أفضل مستورد للنفط في العالم.

نمت نشاط التصنيع في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد ، مما يعزز توقعات استرداد الوقود Decmand.

ومن المقرر أن تصل الواردات المنقولة بالبحر من النفط الروسي إلى مستوى قياسي في هذا الشهر.

تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يلتزم بمخاوف من معدل ربع النقاط "الثابت" في الولايات المتحدة ، وساعد في دعم أسعار النفط يوم الخميس حتى بعد بيانات البطالة القوية.

ومع ذلك ، لا يزال السوق حذرًا من الارتفاع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا وألمانيا ، مما عزز توقعات زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB).

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى معدل سنوي أعلى من المتوقع بنسبة 8.5 ٪ في فبراير ، وفقًا لتقديرات أول من وكالة إحصائيات الاتحاد الأوروبي.

وكان هناك أسبوع العاشر على التوالي من بناء الأسهم الخام (USOILC = ECI) في الولايات المتحدة أيضًا في السوق هذا الأسبوع.