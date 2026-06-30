رغم تراجعها بنحو 50%.. العراق يحل في قائمة أكبر مستوردي الحيوانات الحية عالمياً

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق ضمن قائمة أكبر مستوردي الحيوانات الحية في العالم خلال عام 2025، على الرغم من تراجع قيمة وارداته مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب أحدث بيانات مركز التجارة الدولية (ITC).

وأظهرت البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن العراق احتل المرتبة الـ26 عالمياً باستيراد حيوانات حية بقيمة بلغت 300.1 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ577.3 مليون دولار في عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 48%.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر مستوردي الحيوانات الحية في العالم بواردات بلغت 3.71 مليارات دولار، تلتها إيطاليا بـ3.58 مليارات دولار، ثم هولندا بـ1.98 مليار دولار، وهونغ كونغ بـ1.74 مليار دولار، وألمانيا بـ1.68 مليار دولار.

وعلى المستوى العربي، جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة بواردات بلغت 1.21 مليار دولار، تلاها المغرب بـ764 مليون دولار، ثم سلطنة عُمان بـ678 مليون دولار، في حين حلّ العراق رابعاً بقيمة 300.1 مليون دولار، متقدماً على الإمارات التي بلغت وارداتها 195.1 مليون دولار، والأردن بـ184.1 مليون دولار.

ووفقاً للبيانات، فقد استحوذت الأبقار الحية على الجزء الأكبر من واردات العراق ضمن هذا البند، إذ بلغت قيمتها 286.1 مليون دولار، ما يمثل أكثر من 95% من إجمالي واردات الحيوانات الحية، تلتها الدواجن الحية بقيمة 7.2 ملايين دولار، ثم الأغنام والماعز بـ4.4 ملايين دولار.