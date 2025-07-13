رغم تراجعها .. العراق يتفوق على السعودية في صادرات النفط إلى أمريكا

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، تراجع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 5.416 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 772 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 6.188 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 164 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 48 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 212 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.766 ملايين برميل يوميا، تلتها الاكوادور بمعدل 441 ألف برميل يوميا، تليها المكسيك بمتوسط 414 الف برميل، ومن البرازيل بمعدل 231 ألف برميل يوميا، ومن السعودية معدل 148 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 124 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 90 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا معدل 38 ألف برميل ومن فنزويلا معدل 25 الف برميل يوميا".