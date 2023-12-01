رغم تخفيض "أوبك +" الطوعية .. خسائر في أسعار النفط

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الجمعة، وبدا أنها تتجه للأسبوع السادس على التوالي من الانخفاضات، حيث جاءت تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي اتفق عليها منتجو أوبك + أقل من توقعات السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 39 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 80.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.73 دولاراً.

وتم تداول أسعار خام برنت عند مستويات أقل من إغلاق الأسبوع الماضي، لكن خام غرب تكساس الوسيط قلص بعض الخسائر ليتداول أعلى قليلاً من مستوى يوم الجمعة الماضي.

وتركز أوبك+، التي تضخ أكثر من 40% من النفط العالمي، على خفض الإنتاج مع تراجع الأسعار من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر/أيلول وسط مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 وتوقعات بفائض في المعروض.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ على خفض طوعي للإنتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة بالفعل بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا. وناقش المندوبون في وقت سابق ما يصل إلى مليوني برميل يوميا من القيود الجديدة على الإنتاج.

وكانت السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر من بين المنتجين الذين قالوا إن التخفيضات، التي بلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يوميا، سيتم تخفيفها تدريجيا بعد الربع الأول، إذا سمحت ظروف السوق بذلك.

بشكل منفصل، قالت البرازيل يوم الخميس إنها ستنضم إلى أوبك+ العام المقبل، على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لن تلزم أكبر دولة في أمريكا الجنوبية بتخفيضات الإنتاج.