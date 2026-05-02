رغم تحصيلاتها من كوردستان.. دانة غاز تسجل تراجعاً في أرباحها خلال 2025

سجلت شركة دانة غاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجعاً في نتائجها المالية للسنة الماضية 2025، مقارنة بعام 2024، رغم استمرار التحصيلات المالية من عملياتها في إقليم كوردستان العراق ومصر.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد انخفضت إيرادات الشركة إلى 348 مليون دولار خلال 2025، مقابل 445 مليون دولار في 2024، مسجلة تراجعاً بنسبة 22%، فيما تراجع صافي الأرباح إلى 130 مليون دولار مقارنة بـ151 مليون دولار في العام السابق، بانخفاض نسبته 14%.

وأظهرت البيانات أن الأرباح هبطت قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 215 مليون دولار، مقارنة بـ263 مليون دولار في 2024، بنسبة انخفاض بلغت 18%، في حين بلغ إجمالي الموجودات 2.86 مليار دولار مقابل 2.95 مليار دولار في العام السابق، بينما استقرت حقوق المساهمين عند 2.5 مليار دولار، وبلغت ربحية السهم 6.8 فلس إماراتي.

وفي المقابل، واصلت الشركة تحقيق تحصيلات مالية من أسواقها الرئيسية، إذ سجلت 204 ملايين دولار من إقليم كوردستان العراق و99 مليون دولار من مصر خلال 2025، ما يعكس استمرار تدفق الإيرادات من هذه العمليات رغم التراجع العام في الأداء المالي.