رغم تباين الاسعار .. النفط يسجل مكسبا اسبوعيا جديدا

شفق نيوز/ تباينت اسعار النفط عند اغلاقها اليوم السبت، الا انها سجلت مكاسبا جديدا للأسبوع الرابع على التوالي قبل اجتماع أوبك +.

واغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر شباط 49 سنتًا لتبلغ عند التسوية 48.28 دولارًا للبرميل ، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا لتبلغ عند التسوية 45.53 دولارًا للبرميل.

وارتفع خام برنت 7.2٪ خلال الأسبوع ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8٪ خلال الأسبوع.

الأخبار المشجعة عن لقاحات COVID-19 المحتملة من AstraZeneca وغيرها قد رفعت الأسواق، ومع ذلك ، فقد أثيرت تساؤلات حول "لقاح للعالم" لشركة AstraZenec ، حيث بدا العديد من العلماء حذرين بشأن نتائج التجربة.

ومنح السوق النفطية دفعة بعد ان قالت ثلاثة مصادر قريبة من مجموعة أوبك + إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا يميلون لتأجيل الزيادة المزمعة في إنتاج النفط العام المقبل.

وكانت أوبك + تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في كانون الثاني حوالي 2٪ من الاستهلاك العالمي - بعد تخفيضات قياسية للإمدادات هذا العام،ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك + يوم الاثنين.