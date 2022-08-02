سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رغم بيعه بأقل من سعر السوق .. تراجع صادرات النفط العراقية إلى الأردن

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-02T06:39:34+0000
رغم بيعه بأقل من سعر السوق .. تراجع صادرات النفط العراقية إلى الأردن

شفق نيوز/ اعلنت شركة تسويق النفط العراقية" سومو"، يوم الثلاثاء، أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن انخفضت لتبلغ كمعدل أقل من 2500 برميل يوميا خلال شهر تموز الماضي وبسعر يقل بـ 7 دولارات عن السعر المباع عالميا.

وبهذا يكون العراق قد باع البرميل الواحد من النفط الخام إلى الأردن في شهر تموز بأقل من 7 دولارات فقط عن سعر البيع الرسمي المعلن من قبل وزارة النفط والبالغ أكثر من (103.60 ) دولارات، بحسب الاحصائية الصادرة عن الوزارة ، كما أنه صدر كميات بلغت ما يقارب من 2.5 ألف برميل يوميا وهو أقل من 10 آلاف برميل يوميا وهي الكميات المتفق عليها مع الاردن.

وقالت سومو في احصائية على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال شهر تموز الماضي بلغت 75 الفاً، و 419 برميلاً"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 2432 برميلاً يوميا".

وأضافت سومو ان "معدل سعر البرميل المباع للأردن بلغ 96.70 دولاراً"، مبينة ان "قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 7 ملايين و293 الفا و17 دولارا".

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد ليتم المباشرة مرة اخرى في نيسان الماضي".

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

واعلنت وزارة النفط يوم امس الاثنين عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز، مبينة انها بلغت (102) مليون، و (385) الفا، و( 49 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (10.608) مليارات دولار.

related

أقل من 15 دولاراً للبرميل .. معدل سعر النفط العراقي المصدر للأردن

Date: 2022-06-02 09:08:19
أقل من 15 دولاراً للبرميل .. معدل سعر النفط العراقي المصدر للأردن

الأردن يعتمد فقط المجال الجوي في حركة التنقل مع العراق وكوردستان

Date: 2020-03-10 18:04:10
الأردن يعتمد فقط المجال الجوي في حركة التنقل مع العراق وكوردستان

وزارة النفط: لم تتم إحالة مشروع مد أنبوب تصدير الخام البصرة - العقبة للتنفيذ

Date: 2022-04-16 21:36:46
وزارة النفط: لم تتم إحالة مشروع مد أنبوب تصدير الخام البصرة - العقبة للتنفيذ

العراق يُصدِّرُ أكثر من 10 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

Date: 2022-02-06 07:04:15
العراق يُصدِّرُ أكثر من 10 ملايين برميل من النفط إلى أمريكا خلال شهر

ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 187 ألف برميل يومياً

Date: 2021-11-06 05:43:48
ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا إلى 187 ألف برميل يومياً

تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Date: 2021-09-12 05:55:10
تراجع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

العراق يرفع سعر نفطه المصدّر إلى الأردن

Date: 2022-07-03 06:34:12
العراق يرفع سعر نفطه المصدّر إلى الأردن

ارتفاع واردات الهند النفطية والعراق يتقدم المصدرين

Date: 2022-05-17 09:35:47
ارتفاع واردات الهند النفطية والعراق يتقدم المصدرين