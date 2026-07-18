رغم بقائه وجهة رئيسية.. تراجع صادرات تركيا إلى العراق لـ 2.3 مليار دولار في الربع الأول لـ 2026

شفق نيوز - بغداد/ انقرة

أظهرت بيانات خريطة التجارة التابعة لمركز التجارة الدولية، والمستندة إلى إحصاءات المعهد الإحصائي التركي (TURKSTAT)، أن قيمة صادرات تركيا إلى العراق بلغت نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ3.7 مليارات دولار في الربع الرابع من عام 2025، ما يشير إلى تراجع صادرات أنقرة إلى السوق العراقية، رغم استمرار العراق كأحد أبرز وجهات الصادرات التركية.

وأوضحت البيانات الرسمية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الحمضيات الطازجة والمجففة تصدرت قائمة الصادرات التركية إلى العراق بقيمة 245 مليون دولار، تلتها المخبوزات والمعجنات بقيمة 95 مليون دولار، ثم زيوت بذور عباد الشمس والقرطم والقطن بقيمة 80 مليون دولار، والأثاث بقيمة 60 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المجوهرات المصنوعة من المعادن الثمينة نحو 58 مليون دولار.

كما شملت الصادرات التركية إلى العراق منتجات أخرى، من بينها قضبان وقطاعات الألمنيوم، والملابس النسائية، والفضة.

وتعكس البيانات استمرار تنوع الصادرات التركية إلى السوق العراقية، مع بقاء المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية في صدارة التجارة بين البلدين، رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات مقارنة بالربع السابق.