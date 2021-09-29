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رغم انخفاض النفط .. ارتفاع في أسعار خام البصرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-29T09:37:46+0000
رغم انخفاض النفط .. ارتفاع في أسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف بشكل طفيف، يوم الأربعاء، بواقع 4 سنتات ليسجل 77.78 دولارا، على الرغم من انخفاض الأسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 4 سنتات وبنسبة تغيير بلغت 0.05% ليصل الى 77.78 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا ايضا بمقدار 1.94 دولارا او ما يعادل 2.68% ليصل الى 74.29 دولارا.

وتراوحت أسعار خامات منظمة اوبك بين الارتفاع والانخفاض حيث سجل خام العربي السعودي الخفيف 79.36 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 73.50 دولاراً، ومزيج مربان الإماراتي 78.29 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 78.28 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 77.53 دولاراً، وجيراسول الانغولي 78.36 دولاراً.

وانخفضت اسعار النفط عالميا اليوم الاربعاء بعد ان ارتفعت هذه الاسعار مع بداية الاسبوع الحالي، في وقت سجل خام برنت اعلى من 80 دولار.

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