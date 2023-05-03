رغم انخفاض الصادرات.. ارتفاع إيرادات العراق النفطية بنسبة 5.29% في شهر

شفق نيوز/ ارتفعت إيرادات العراق من النفط على أساس شهري بنسبة 5.29% لشهر نيسان الماضي لتصل الى 7.404 مليارات دولار على الرغم من انخفاض الصادرات النفطية.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، وبينت أنها بلغت 98 مليونا و634 ألفا و947 برميلاً ، بإيرادات بلغت 7.796 مليارات دولار.

ووفقا لمجموعة بيانات وإحصاءات أخرى صدرت عن وزارة النفط، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مجموع الإيرادات النفطية لشهر نيسان الماضي ارتفعت بنسبة 5.29% لتصل الى 7.796 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر آذار التي بلغت فيها الإيرادات 7.404 مليارات دولار.

وارتفعت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 6.88% على أساس شهري لتصل الى 7.796 مليارات دولار، مقارنة بشهر آذار التي بلغت فيها الإيرادات 7.260 مليارات دولار.

وبحسب البيانات، فإن العراق لم يصدر النفط من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، كما أنه لم يصدر ايضا الخام للأردن عبر الحوضيات.

أما بالنسبة للصادرات النفطية لشهر نيسان فان هذه الصادرات، انخفضت بنسبة 9.38% على أساس شهري في نيسان لتصل إلى 98 مليون و 634 الف برميل، مقارنة بشهر آذار الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 100 مليون و 913 ألف برميل.

ويعزى ارتفاع الإيرادات النفطية لشهر نيسان بالرغم من انخفاض الصادرات الى ارتفاع اسعار النفط خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 79.04 دولارا للبرميل، مقارنة بشهر آذار التي بلغت الاسعار فيه 74.385 دولار للبرميل.

خاص شفق نيوز