"رغم المشاكل".. العراق أكثر الدول استيراداً للحبوب التركية

شفق نيوز/ بلغت صادرات جنوب شرق الأناضول من الحبوب والبذور الزيتية في تركيا في الأشهر الاربعة من عام 2024 1.1 مليار دولار.

وقال رئيس الجمعية جلال كادو في بيان له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان العراق كان اكثر من غيره من الدول الأخرى بحصة سوقية بلغت 35.2 % .

وقال كادو ان هناك مشاكل في السوق العراقية وهي تؤثر علينا ونحن نحاول حلها وقدمنا اقتراحات وحلول الى وزير التجارة التركي والى نائب الرئيس، من دون الإشارة إليها.

واضاف كادو ان "حل مشاكل السوق العراقية امر حيوي لمنطقتنا ولصادرتنا لان العراق مستورد رئيسي من تركيا".