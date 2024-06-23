"رغم العقوبات".. إيران تصدر النفط الخام إلى 15 دولة

شفق نيوز/ كشف وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأحد، أن بلاده تصدر النفط الخام في الوقت الحالي إلى 15 دولة رغم العقوبات المفروضة عليها.

وقال أوجي، وفقاً لما أورده حساب وزارة النفط على منصة إكس، إن إيرادات البلاد من النفط والغاز والبتروكيماويات ارتفعت إلى 65 مليار دولار خلال السنة المالية الإيرانية (التي انتهت في 20 مارس/ آذار)، مقابل 30 مليار دولار في عام 2020.

وأضاف أن إيران تمكنت من زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة الماضية 5.2% سنوياً، وهو ما يزيد بأكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 2.5%، على الرغم من العقوبات الغربية.