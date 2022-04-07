رغم العقوبات.. الروبل الروسي يستعيد عافيته أمام الدولار واليورو

شفق نيوز/ ارتفعت العملة الروسية اليوم الخميس، أمام نظيرتيها الأوروبية والأمريكية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 75 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن سعر صرف الدولار في بداية التعاملات انخفض دون مستوى 75 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 16 فبراير/ شباط الماضي، فيما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو" دون مستوى 81 روبلا للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفي سوق تداولات الأسهم، ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، في مستهل التعاملات، بنسبة 1.41% إلى 2648.14 نقطة.

فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 4.79% إلى 1084.38 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.