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رغم الحمى النزفية.. ارتفاع أسعار لحوم الماشية والزراعة العراقية تنفي منع الاستيراد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-22T08:56:35+0000
رغم الحمى النزفية.. ارتفاع أسعار لحوم الماشية والزراعة العراقية تنفي منع الاستيراد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار لحوم الأغنام والأبقار في الأسواق المحلية، فيما نفت وزارة الزراعة وجود أي منع لاستيراد أي منتج زراعي او حيواني حاليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ارتفاع اسعار اللحوم حاليا يعود إلى أن مدخلات القطاع الزراعي صعبة جدا حيث انه لا يوجد دعم لأعلاف للماشية"، مبينا ان "الاسعار ارتفعت بالرغم من أنه ليس هناك أي منع لاستيراد أي منتج سواء كان زراعي او حيوانيا حاليا".

واضاف ان "مدخلات الفلاحين متواضعة لا يوجد هناك اي سماد او اعلاف، كما ان أسعار البذور غالية"، مستدركا ان "الاسعار ارتفعت أكثر مما كان في وقت منع الاستيراد لمعظم المحاصيل الزراعية والحيوانية". 

واشار الى ان "هناك بوادر جيدة حاليا من قبل الحكومة لدعم الفلاحين والمزارعين والتي بدأت بإعطاء مستحقاتهم وبعض المتطلبات ضمن حزمة الامن الغذائي التي ستفي بالغرض، كما أن الحكومة وضعت ضمن اولوياتها التصحر وملف المياه لتأمين الأمن الغذائي والاهتمام بالقطاع الزراعي وهو خطوة بالاتجاه الصحيح".

وارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ليتراوح بين 15 إلى 17 ألف دينار، بالرغم من انتشار مرض الحمى النزفية في الماشية وانتقالها للإنسان والتي تسببت في وفاة عدد من المواطنين في أماكن متفرقة من العراق.

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