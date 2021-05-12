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رغم الحظر والعيد .. مصرف الرشيد يعلن فتح عدد من فروعه لتوزيع الرواتب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-12T09:31:53+0000
رغم الحظر والعيد .. مصرف الرشيد يعلن فتح عدد من فروعه لتوزيع الرواتب

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، يوم الأربعاء، عن فتح عدد من فروعه خلال عيد الفطر.

واوضح المكتب الاعلامي في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز لأجل "استمرار تقديم الخدمة وبتوجيه من المدير العام باسم عبد علي يوسف تقرر فتح عدد من فروع المصرف خلال عيد الفطر".

ونوه المصرف الى ان "الدوام سيستمر خلال ايام العيد لصرف مستحقات ورواتب حاملي بطاقة (نخيل)"، مبينا ان "الفروع التي ستفتح خلال العيد تشمل:

١- بغداد(البياع / اليرموك/ ثورة العشرين/ الامام الاعظم)

٢- بابل فرع( الحلة)

٣- كربلاء فرع (الحسين)

٤- النجف فرع ( الروضة)

٥- الديوانية ( الفرات)

٦- المثنى ( السماوة) 

٧- واسط ( واسط )

٨- ميسان( الكرامة)

٩- التاميم( ١ حزيران)

١٠- ذي قار ( اريدو)

١١-البصرة( القرنة / الزبير / شارع الثورة)

١٢-الانبار ( حديثة / هيت / عامرية الفلوجة)

١٣- صلاح الدين( شيشين/سامراء)

١٤- ديالى( اشنونا/ خانقين)

١٥- نينوى ( الجزيرة).

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