رغم الحرب.. ارتفاع إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، ارتفاع إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق خلال الأسبوع الماضي من 6 إلى 18 مليون متر مكعب.

وقال المتحدث ‌باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لرويترز، إن "إجمالي ⁠إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى ‌18 ⁠مليونا خلال الأسبوع الماضي".

وأوضح المتحدث، أن "الكميات الإضافية من الغاز خُصصت لتلبية احتياجات مناطق جنوب البلاد".

وفي بداية الشهر الجاري، شهد معظم محافظات العراق، انطفاءً تاماً للتيار الكهربائي، في حدث وصف بأنه "شوت داون" نتيجة الأحمال الكبيرة.

وأوضحت وزارة الكهرباء وقتها، أن إنطفاء المنظومة الكهربائية لا يعدو كونه عارض فني بسبب الانخفاض المفاجئ لإمدادات الغاز المجهز لمحطة توليد كهرباء الرميلة الغازية بمحافظة البصرة.