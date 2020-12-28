رغم التوجيه بالإغلاق.. منفذان عراقيان رسميان يواصلان التبادل التجاري مع إيران

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، استمرار النشاط التجاري عبر منفذي المنذرية ومندلي الحدوديان مع ايران بشكل طبيعي، رغم قرار مجلس الوزراء العراقي بغلق جميع المنافذ الحدودية البرية.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "التبادل التجاري متواصل بين ديالى وايران عبر منافذ "المنذرية في خانقين ومنفذ مندلي" وبمعدلات تتراوح بين 50-60% عما كانا عليه قبل جائحة كورونا في اذار الماضي.

وبين الخزاعي ان "المنفذين مغلقان امام المسافرين العراقيين فقط بناءً على قرار الحكومة العراقية وخلية الازمة".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر الثلاثاء (22 كانون الأول الجاري) غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة، إضافة إلى غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين احترازا من السلالة الجديدة لمرض كوفيد 19 المستجد.

ومنذ اوائل العام الحالي لم يشهد العراق دخول اي وافدين ايرانيين عبر منافذ ديالى الحدودية او المنافذ الجوية بسبب قيود كورونا فيما لازال توافد العراقيين مستمرا الى ايران وبشكل محدود لأغراض علاجية وفق اليات محددة.

واعادت الحكومة العراقية فتح منفذ مندلي قبل اشهر عدة بعد اغلاق استمر لأربعة اشهر ضمن اجراءات وقيود كورونا .

وافتتحت محافظة ديالى اواخر تشرين اول من عام 2013 معبر سومار الحدودي بين ناحية مندلي وايران لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين.

واغلق معبر مندلي ابان الحرب العراقية الايرانية في الثمانينيات بعد تحول مندلي الى مسرح للعمليات العسكرية والقصف الجوي والصاروخي بين الجانبين الى جانب المخلفات والالغام التي انتشرت في المناطق الحدودية بين ايران والعراق.