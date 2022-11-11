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رغم التراجع .. إيران تتوقع زيادة حجم صادراتها للعراق إلى 10 مليارات دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-11T07:28:11+0000
رغم التراجع .. إيران تتوقع زيادة حجم صادراتها للعراق إلى 10 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعرب الأمين العام لغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، جهانبخش سنجابي شیرازي، يوم الجمعة، عن رغبة بلاده بزيادة حجم الصادرات إلى العراق لتبلغ 10 مليارات دولار في نهاية العام الفارسي الحالي (21 آذار/مارس 2023).

وأشار سنجابي شيرازي الى هبوط نسبة الصادرات الايرانية الى اقليم كوردستان العراق أيضا وذلك بسبب القيود الجمركية والسياسات التي وضعتها فيما يخص بالمصدرين الايرانيين.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن هذا المسؤول قوله، إن العراق وضع بعض القيود على الصادرات الايرانية التي تضم المواد الكيمياوية والفولاذية والأسمدة الجيدة والمناجم، الا انه تم ازالة بعض هذه القيود قبل حوالي 3 اسابيع.

ونوه الامين العام لغرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق إلى أن قيمة الصادرات الايرانية الى العراق كانت 8 ملايين و860 مليون دولار، معربا عن أمله بأن ترتفع نسبة الصادرات من ايران الى العراق ما بين 9 الى 10 مليارات دولار.

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