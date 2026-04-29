رغم التراجع الطفيف.. خاما البصرة يتصدران أعلى أسعار النفوط عالمياً

شهدت أسعار خامي البصرة تراجعاً طفيفاً، إلا أنهما لا يزالان يتصدران قائمة أعلى الخامات سعراً على مستوى العالم.

وسجل خام البصرة الثقيل 120.93 دولاراً للبرميل منخفضاً بمقدار 0.15 دولار، فيما بلغ خام البصرة المتوسط 123.3 دولاراً للبرميل بانخفاض مماثل.

وبحسب المقارنات، حافظت الخامات العراقية على تفوقها على عدد من أبرز الخامات العالمية، إذ بلغ سعر الخام العربي الخفيف السعودي 120.30 دولاراً للبرميل، فيما سجل الخام الكويتي 103.79 دولارات، وخام مربان الإماراتي 106.70 دولارات، وخام الشاهين القطري 107 دولارات.

كما سجل خام برنت 111.19 دولاراً للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99.33 دولاراً، ما يعكس استمرار قوة تسعير النفط العراقي مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية كملاذ آمن للإمدادات في ظل التوترات الإقليمية.