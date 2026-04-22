رغم التذبذب.. الذهب يتماسك فوق المليون في بغداد وأربيل وسط صعود الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، يوم الأربعاء، تراجعاً طفيفاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما حافظت على استقرارها في أربيل، تزامناً مع ارتفاع ملحوظ في أسعار صرف الدولار امام الدينار.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 (الخليجى و التركي والأوروبي) عند 1.035 مليون دينار، وسعر شراء 1.031 مليون، مقارنة بأسعار يوم أمس التي بلغت 1.047 مليون.

أما الذهب العراقي، فقد سجل سعر بيعه 1.005 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.001 مليون.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع المثقال الخليجي عيار 21 بين 1.035 و1.045 مليون دينار، فيما سجل العراقي ما بين 1.005 و1.015 مليون.

وفي عاصمة إقليم كوردستان، شهدت الأسواق استقراراً سعرياً؛ حيث بلغ سعر بيع عيار 24 (1.078 مليون دينار)، وعيار 21 (1.030 مليون)، فيما سجل عيار 18 (883 ألف دينار).

ويخضع تسعير الذهب محلياً لعملية حسابية ترتبط بسعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار.

وبالتزامن مع تداولات الذهب، شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية لتصل إلى 154,750 ديناراً لكل 100 دولار، بعد أن كانت سجلت أمس 154,100 دينار.