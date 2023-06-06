رغم التخفيض الكبير.. النفط يتراجع بسبب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر يوم الثلاثاء ، متخلية عن المكاسب التي حققتها في اليوم السابق حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي على مخاوف الإمدادات التي أثيرت عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن أكبر خفض للإنتاج منذ سنوات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا إلى 76.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:11 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا إلى 71.82 دولارا للبرميل.

وربح برنت 2.60 دولار يوم الاثنين، وزاد الخام الأمريكي 3.30 دولارات بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر في العالم، مطلع الأسبوع إن إنتاجها سينخفض مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو/ تموز المقبل.

ينتظر المشاركون في السوق الآن لمعرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أو يعلقها في يونيو حزيران، ومع عدم وجود الولايات المتحدة في حالة ركود وأوروبا تعمل بشكل جيد، وما ستشير إليه بيانات التجارة الصينية لشهر مايو ايار يوم الأربعاء بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.