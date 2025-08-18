رغم الاكتفاء.. "الطحين الصفر" يضيق الخناق على الحنطة العراقية

شفق نيوز- بغداد

يواصل العراق استيراد مادة الطحين الصفر (الدقيق) عبر القطاع الخاص، على الرغم من إعلان البلاد تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحنطة، الأمر الذي أثار موجة انتقادات واسعة.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، ان "العراق يمتلك مطاحن تجارية قادرة على إنتاج الطحين الصفر اعتماداً على الحنطة المحلية، وقد تم بالفعل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وهذه الخطوة تمثل أساساً لتعزيز الاكتفاء المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد".

وبين عبد ربه، ان "العراق يمضي حالياً بخطوات عملية نحو تغطية السوق المحلية بالكامل بالاعتماد على الإنتاج الوطني، مع إمكانية تصدير الفائض مستقبلاً إذا ما استمرت وتيرة التطوير الحالية في قطاع المطاحن".

وشدد الخبير الاقتصادي، على "ضرورة دعم المشاريع الوطنية المنتجة للطحين الصفر داخل البلاد، لما لذلك من أثر مباشر في خفض الأسعار، وتنشيط القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ووقف استيراد العراق لمادة الطحين الصفر عبر القطاع الخاص، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحنطة".