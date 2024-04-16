رغم الارتفاع العالمي للنفط .. انخفاض أسعار خامي البصرة قرابة دولار للبرميل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط ، يوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل57 سنتا ليصل الى 85.94 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 57 سنتا ليصل الى 89.14 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي، وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بصواريخ وطائرات مسيرة، وسط دعوات لضبط النفس من الحلفاء.